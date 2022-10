Por Wesley Silas

“Doze vereadores (da base) têm cargos na prefeitura e tem alguns que colocaram, inclusive, parentes de terceiro grau, o que é muito sério no aspecto civil; mas, não quero entrar neste mérito. O que eu quero dizer é que todos estes vereadores (da base) têm vínculo com a Prefeitura. Todos eles indicaram quatro nomes e será que vão conseguir fazer o presidente da Câmara porque quem está organizando é um grupo diferente da prefeita municipal. Informações que nós temos é que o deputado Gutierres está participando, novamente, para eleger a presidência e as comissões. A Débora Ribeiro não quer conversar com o grupo da prefeita. Então, a prefeita participa da eleição da Câmara Municipal ou ela vai perder. A grande dúvida que nós temos é se ela vai deixar correr solto ou se ela vai participar levando em conta o que é lealdade porque se a prefeita abriu a Prefeitura para fazer as boas práticas de política que é participar da gestão e também da política da parceria que é na indicação de cargos. Estas pessoas serão leais ao grupo da prefeita ou o grupo oposição?”, avaliou um aliado da prefeita.

Em 2020 a chapa Amor por Gurupi, encabeçada por Rodrigo Maciel (UB), com apoio de Gutierres Torquato venceu por 8 a 7 a chapa Agora é a Hora, encabeçada por Jair do Povo. A eleição ficou marcada por ser a primeira na história de Gurupi que o Paço Municipal não conseguiu êxito em eleger um presidente da Câmara da base aliada. Após a eleição 14 dos 15 vereadores compuseram a base da prefeita Josi Nunes e agora ela conta na oposição apenas os vereadores Mariles Fernandes (PDT) a ex-aliada da prefeita Josi Nunes, Débora Ribeiro (PTB) e Rodrigo Ferreira (PODE)