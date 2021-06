Share on Twitter

por Wesley Silas

Por meio da interlocução de Jonas Barros que atua em uma das diretorias da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, o empresário Oswaldo Stival esteve reunido com a prefeita Josi Nunes para debater assuntos como a imunização dos trabalhadores do segmento da alimentação e desenvolvimento econômico do município e da região. Ao empresário, a prefeita garantiu que irá atender, imediatamente, a reivindicação da vacinação contra a Covid-19 aos trabalhadores que atuam nos segmentos da alimentação de Gurupi.

Na ocasião, o empresário Oswaldo Stival se comprometeu em colaborar no “for preciso para o desenvolvimento de Gurupi”. Na ocasião, a prefeita Josi Nunes convidou Stival envolver os empresários da região no projeto “Pensar Gurupi”, tanto no planejamento como na captação de novas empresas e investimentos, assim como vem fazendo a ACIG é CDL.

Outro assunto debatido entre as duas lideranças foi o povoamento do Parque Industrial de Gurupi que é um espaço que é reservado para indústria, comércio e prestadores de serviço para valorizar as empresas que estão chegando e fortalecer os empreendimento instalados.

A visita mostra que Oswaldo Stival saiu satisfeito com o encontro com a prefeita e que estarão juntos na caminhada pelo desenvolvimento econômico e fortalecimento político de Gurupi e região Sul do Tocantins.