por Redação

Foi assinado nesta terça-feira, 06, o contrato de implantação do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Tocantins das Regiões Sul e Centro-Oeste – CODER-TO SUL/CENTRO OESTE. A reunião de instalação contou com a presença de várias autoridades dos municípios envolvidos.

“Gurupi está sediando este grande encontro para viabilizar mais um consórcio de fortalecimento da região. E de modo geral, este consórcio é mais uma ferramenta que os municípios envolvidos podem usar para terem resultados positivos. Nós podemos fazer estas ações em conjunto, unindo forças, por meio dos consórcios. Então, nós estamos buscando o desenvolvimento regional e também a solução de problemas dessas cidades consorciadas”, explicou a Prefeita Josi Nunes.

O consórcio intermunicipal é um instrumento de desenvolvimento regional que facilita a relação entre os gestores municipais e também com as esferas estadual e federal. Por meio do consórcio firmado nesta terça-feira em Gurupi, será possível compartilhar recursos humanos e materiais e ir em busca de mais recursos, fazer convênios e empréstimos para realizar ações e projetos de interesses dos municípios envolvidos.

O CODER-TO SUL/CENTRO OESTE reúne os gestores de Gurupi, Aliança do Tocantins, Araguaçu, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Peixe, Nova Rosalândia, Sandolândia, Santa Rita do Tocantins, São Salvador do Tocantins, e Jaú do Tocantins.

“Este consórcio firmado hoje será um facilitador de grandes ações nestes municípios participantes. A partir de hoje os integrantes da diretoria já estarão tomando decisões, para fomentar o trabalho integrado das prefeituras engajadas. É uma grande parceria de fortalecimento das regiões sul e centro oeste do estado”, frisou Pedro Dias, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Gurupi.

Além da implantação do consórcio, também houve: a eleição e posse da diretoria; apresentação e aprovação do Estatuto do CODER-TO SUL/ CENTRO OESTE; apresentação e aprovação do Projeto Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável das Regiões Sul e Centro Oeste do Tocantins, com base em Produção, Tecnologias e Inovações, entre outras atividades.

“Hoje estamos firmando um acordo para um novo consórcio que com certeza trará muitos bons frutos para as regiões envolvidas e para nossa população de Cariri do Tocantins. Quero aproveitar para agradecer o empenho da Prefeita Josi Nunes que com sua equipe nos recebeu e tanto se dedicou a este trabalho. Vamos trabalhar juntos para que a cada dia haja um crescimento maior das nossas cidades”, ressaltou Júnior Marajó, prefeito de Cariri do Tocantins.

O evento contou com a palestra do economista Josias Gonzaga Cardoso que falou sobre a atuação e o papel do CODER-TO SUL/CENTRO-OESTE na economia, meio ambiente e na inovação.

Diretoria do Consórcio (1 ano):

Presidente – Josi Nunes, Prefeita de Gurupi

Vice-presidente – Ênio Rodrigues, Prefeito de Formoso do Araguaia

Diretor Executivo – Josias Gonzaga Cardoso, economista

Conselho de Administração:

Prefeita de Gurupi – Josi Nunes; Prefeito de Formoso do Araguaia – Ênio Rodrigues; Prefeito de Sandolândia – Radilson Pereira Lima; Prefeita de Crixás – Ana Flávia Alves; Prefeito de Cariri do Tocantins – Júnior Marajó.

Conselho Fiscal:

Prefeito de Sandolândia, Radilson Pereira Lima, e Prefeito de Cariri do Tocantins, Júnior Marajó.