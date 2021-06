por Wesley Silas

Com formação Bacharel em Direito PUC de Goiânia, Josi Nunes contará na diretoria da Secretaria de Administração, com a experiência do advogado Jonas Barros que tem carreira desenvolvida na área da administração pública, onde ocupou cargos como Assessor Parlamentar Assembleia legislativa de Goiás e do Tocantins, depois assumiu a chefia de gabinete de João Cruz (In memorian) e atuou Companhia Municipal de Obras do município, assim como na assessoria da Secretaria de Governo e na Câmara Federal com o ex-deputado Eduardo Gomes, hoje senador e líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional.

O Decreto de nomeação do ex-presidente da Câmara de Gurupi e ex-diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Presidente do Gurupi-Prev na gestão do ex-prefeito Laurez Moreira, foi publicada na edição nº 0268 do Diário Oficial Municipal.

Conforme foi apurado pelo Portal Atitude, a chegada de Jonas Barros na gestão da prefeita Josi Nunes tem o objetivo de ajudar pensar Gurupi para a gestão se tornar mais leve projetando com a comunidade na promoção do município em consonância com a equipe da prefeita.