A votação do vereador Cesar da Farmácia (DEM) junto com os 07 vereadores da base do Executivo na Sessão Ordinária do dia 03 de fevereiro na aprovação de três Projetos de Leis em caráter de urgência urgentíssima para inclusão do Orçamento do COVID de autoria da prefeita Josi Nunes (PROS), indignou membros do grupo intitulado Independente que elegeu Rodrigo Maciel (PSL) na presidência da Casa. Outros dois vereadores sinalizaram ir para base da prefeita, podendo definhar ainda mais a oposição.

por Wesley Silas

Conforme apurou o Portal Atitude, a prefeita Josi Nunes enviou os Projetos de Leis 02, 03 e 04/2021 para alterar o orçamento do PPA, LOA e LDO para inclusão de despesa, entre elas para Covid-19, não previstas no orçamento de 2020. A intenção do grupo dos Independente era mostrar força e segurar os PLs por até 30 dias.

Os PLs entraram em pauta e foram aprovados pelos 07 vereadores da base, com o voto de minerva do vereador “independente” Cesar da Farmácia (DEM). Os demais 07 vereadores do grupo oposicionista votaram contra, mesmo com a recomendação jurídica da procuradoria sobre a necessidade de serem aprovados em regime de urgência. Vale lembrar que o mesmo procedimento foi realizado pelo ex-prefeito Laurez Moreira, aprovado com urgência urgentíssima. “O que a prefeita Josi fez diferente do que fez o ex-prefeito Laurez Moreira é que ele gastou orçamento para depois pedir autorização, enquanto a prefeita Josi fez diferente: encaminhou primeiro os PLs para Câmara para depois executar as ações orçamentárias”, confidenciou um dos vereadores ao Portal Atitude.

Oposição pode passar a ter apenas 05 vereadores

Após a votação, aliados do grupo independente chegaram a criticar/xingar longe dos ouvidos do vereador César da Farmácia devido a quebra do elo que mantinha a maioria, numa oposição de dias curso que poderá definhar ainda mais com a saída de outros dois vereadores.

“Na semana passada o Zezinho da Lafiche (Avante) pediu para se aproximar da Prefeita Josi e Rodrigo Ferreira (Podemos) já está na base”, informou a fonte do Portal Atitude.