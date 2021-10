Share on Twitter

Por Wesley Silas

Gurupi cruzando fronteiras. Nesta semana a prefeita Josi Nunes e comitiva fizeram uma via sacra em Brasília em busca de alternativas para fortalecimento do agronegócio de Gurupi e região sul do estado.

A comitiva visitou as Embaxaidas dos países que fazem parte da Câmara de Comércio Arabe Brasil (CCAB), Região do Golfo Persico: Egito, Arábia Saudita, Emirades Árabes e Bahrein.

Na ocasião, a Prefeita Josi Nunes, seu vice Gleidson Nato, a Secretária de Ciência e Teccnologia Lady Sakai, o secretário de Finanças Lucas Salustriano, a Diretora de Indústria e Comércio, Daniela Vitorino e representantes do Poder Legislativo fizeram visitas cordial com o intuito de convida-los a visitar o município de Gurupi, uma vez que Gurupi e região produz grande parte dos produtos que compõe a cadeia alimentar destes paises que são fortes em investimentos na educação superior, tecnologia e no livre mercado de produtos agrícolas, envolvendo toda cadeia alimentar.

A idéia das visitas surgiu de uma conversa entre prefeita Josi Nunes com a secretária Lady Sakai e a Diretora Daniela Prudente.

Ao chegar em Brasília a comitiva se juntou aos parlamentares: senador Eduardo Gomes e Deputado Carlos Gaguim.

Para a comitiva a visita foi positiva, ocasião em que foram doados aos embaxadores com vários produtos da agricultura familiar produzido em Gurupi.

“Os interesse dos representantes dos países foi tanto que ficou pré-agendado uma visita deles na primeira semana de dezembro. Agora será o momento de planejar para receber as autoridades internacionais, pois os mesmos pretendem conhecer in loco os setores produtivos de Gurupi e região”, disse um dos membros da comitiva.