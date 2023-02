Share on Twitter

Por Adriana Castelo Branco

Com o plenário lotado de autoridades, o Presidente Valdônio Rodrigues (PSB) deu as boas vindas a todos os presentes e explanou a importância de recebê- los na primeira Sessão Ordinária de 2023. “É muito importante a presença de todos os secretários, deputados estaduais, lideranças e ter a harmonia entre os poderes, isto significa que o povo está bem representado”.

O deputado Eduardo Fortes agradeceu o convite, “aqui que iniciei minha vida política e agradeço a todos pela confiança”, frisou.

A prefeita Josi Nunes explanou entre os trabalhos que vem desenvolvendo em sua gestão ela relatou as novidades sobre projetos do executivo que serão encaminhamos para votação na Câmara, além disso, relatou ainda sobre o acordo feito com o IPASGU e os servidores que tiveram a cobrança sobre o 13º salário para que seja agilizada a devolução das quantias retiradas anteriormente e que se arrastam por muitos anos na justiça.

O deputado Gutierres Torquato (PDT) elogiou o trabalho da Câmara Municipal e sobre a presidência ressaltou, “a Câmara de Gurupi está em ótimas mãos de alguém que faz política com amor, zelo e com seriedade”.

Ainda durante a primeira Sessão Ordinária de 2023 os parlamentares explicaram algumas de suas necessidades, entre elas o quesito da sinalização do trânsito de Gurupi, saúde pública, esporte e infraestrutura e a discussão sobre projetos de leis que devem tramitar no legislativo.