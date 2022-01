por Wesley Silas

Segundo dados do Diário Oficial Nº 0409 publicado nesta noite, foram substituídos o nome do vice-prefeito, Gleydson Nato pelo Valdeci Alves Júnior, que em seu lugar assume a ex-presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Juliana Passarim no cargo de Secretária Municipal de Administração. O Portal Atitude tentou falar, por telefone, com o vice-prefeito, Gleydson Nato, mas não conseguiu reposta.

Falando de mudanças, os próximos nomes poderá ser substituídos de seus respectivos cargos são a Secretária de Comunicação, Nicéia Menegon; o Secretário de Produção e Desenvolvimento Econômico, Pedro Dias; o Chefe de Gabinete, Sidnei Dourado, a Secretária de Educação, Amanda Costa, assim como Esportes e outro que ainda não teve o nome divulgado e deverá ser anunciado pela gestora, informou a fonte.