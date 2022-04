Por Wesley Silas

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, reafirmou total apoio ao ex-prefeito de Gurupi Laurez Moreira, em sua pré-candidatura ao governo do Estado. As informações são da assessoria do ex-prefeito Laurez.

Lurez considerou que a conversa foi bastante produtiva e o presidente garantiu queseu nome tem todas as condições de se tornar candidato ao governo do Tocantins. Defendeu que Laurez, além de excelente trânsito entre o povo e entre os políticos, carrega muita experiência administrativa e reconhecimento popular.

“Um homem que se dedica à causa; que tem uma história no estado do Tocantins, tem serviços prestados. Tenho certeza, e ouçam: quem tá falando é Carlos Lupi, sou presidente Nacional desse partido; eu nunca tive a satisfação e a felicidade de ter um dirigente partidário com a sua dedicação, com o seu compromisso popular e seu futuro promissor. Eu te vejo, um dia, na ponta desse Tocantins, vendo esse estado cada vez mais pujante, produzindo mais alimentos para o Brasil, mais forte e mais rico. Tenho muito orgulho de ver o Laurez cuidando do PDT como quem cuida da sua própria casa”.

Para Laurez, que também é presidente do PDT/TO, a receptividade da direção nacional do partido só o incentiva a seguir em frente, mostrando aos tocantinenses que o Estado poderá dar um grande salto de desenvolvimento. “Saio daqui ainda mais convicto da missão que tenho a cumprir. Não será fácil, mas estou preparado para enfrentar as adversidades em prol desse nosso projeto que é transformar o Tocantins em um estado de oportunidades, com uma economia crescente e políticas públicas que cheguem a todos. Tenho certeza de que, com uma gestão eficiente, nosso eventual governo fará história. Com o apoio irrestrito do partido, seguiremos ainda mais fortes na construção dessa caminhada”, destacou Laurez.

Segundo ele, depois de ter garantido grandes filiações e nomes fortes para as disputas proporcionais; e de obter a confiança do partido, a intenção agora é começar a percorrer o Estado ouvindo e conversando com as pessoas para a elaboração de um plano de governo que realmente atenda às necessidades dos tocantinenses.