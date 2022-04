Os pré-candidatos a deputado estadual do Podemos do Tocantins se filiaram ao PL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. A articulação visa fortalecer a pré-candidatura de Ronaldo Dimas (PL).

Da redação

Conforme o site Gazeta do Cerrado, entre os pré-candidatos a deputado estadual que agora são do PL, estão o ex-prefeito de Porto Nacional Joaquim Maia, o vice-prefeito de Araguaína Marcus Marcelo, a presidente da Câmara Municipal de Palmas, Janad Valcari, o ex-deputado estadual Manoel Queiroz, o ex-vereador de Paraíso e segundo colocado na eleição municipal, Ataíde Rodrigues, o ex-vereador de Araguaína por cinco mandatos Gipão, ex-prefeito de Arraiais Wagner Gentil, e Dr. Danilo, liderança do Vale do Araguaia.