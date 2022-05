Por Redação

O pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins, Ataídes Oliveira (PROS), prestigiou no sábado, 28, e nesse domingo, 29, as tradicionais cavalgadas de Gurupi e de Pium. Em ambos os locais, ele teve a oportunidade de estar mais próximo de amigos, aliados e da própria população. Na ocasião, destacou a importância dos eventos para a geração de emprego e renda nos municípios.

“Que alegria poder participar desses eventos que reuniram milhares de pessoas tanto em Gurupi, na região sul, quanto em Pium, na região centro-oeste do Tocantins. Esses eventos nos possibilitam estar mais próximos da população, e possuem grande importância, não só pela alegria do povo, mas também porque fomenta a economia dos municípios”, afirmou Ataídes Oliveira.

Agenda

No sábado, 28, Ataídes Oliveira participou de cavalgada e prestigiou o Leilão Qualidade Total, que ocorreu na 48ª edição da Exposição Agropecuária de Gurupi (ExpoGurupi). O evento é a segundo maior do Estado no seu segmento e retornou depois de parar por dois anos devido à pandemia da Covid-19. De acordo com a organização, a projeção é que sejam movimentados mais de R$ 500 milhões em negócios.

Já no domingo, 29, o pré-candidato ao Senado pelo PROS foi recepcionado de forma calorosa em Pium, onde participou da Cavalgada Ecológica do Cantão. O desfile percorreu ruas e avenidas, e o pré-candidato foi cumprimentado pelas milhares de pessoas que aguardavam nas calçadas para recepcionar as montarias. Na ocasião, Ataídes Oliveira agradeceu ao deputado estadual Nilton Franco (Republicanos) pelo companheirismo e apoio recebidos.