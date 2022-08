por Redação

“Quero fazer um convite especial a toda a população, aos nossos vereadores, vereadoras e apoiadores que estão conosco neste projeto. Será uma festa linda na qual vamos juntar esforços para debater ideias e projetos que ajudem o Estado a melhorar a vida da população. Será um prazer enorme receber cada um de vocês na nossa convenção”, afirmou Ataídes.

A campanha do pré-candidato tem crescido a cada dia. Ataídes, durante os últimos meses, viajou todas as regiões do Tocantins e conseguiu juntar apoio de diversos segmentos da sociedade, além de mais de 800 vereadores (as), prefeitos (as), vice-prefeitos (as), suplentes de vereadores (as) e lideranças municipais.

Com uma trajetória política elogiada e sem escândalos, Ataídes nunca envergonhou o Tocantins, e quando esteve no Senado Federal, entre 2013 e 2019, foi uma voz ativa no combate à corrupção e trouxe cerca de meio bilhão de reais em emendas para os municípios ajudando em áreas estratégicas como construção de mais de 5 mil unidades habitacionais, pavimentação asfáltica, aquisição de equipamentos para hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS) e fortalecimento dos Conselhos Tutelares. Empresário de sucesso, inaugurou recentemente o Shopping Araguaia, em Gurupi, e já gerou mais de 70 mil empregos no Tocantins.