Coronel da reserva do exército, Ricardo Macedo (PM) visitou líderes de Gurupi mostrando sua pré-campanha ao governo do Tocantins.

Por Régis Caio

O Tocantins deve contar com mais um nome para a disputa pelo Palácio Araguaia. Coronel da reserva do Exército, Ricardo Macedo alega ter sido incentivado a entrar para a política pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e se lançou pré-candidato a governador pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB). “Eu entrei nessa batalha porque temos visto não só no Tocantins, mas no Brasil como um todo, muitos desmandos nos Estados”, disse durante entrevista na rádio Nova FM de Gurupi, cidade em que está cumprindo agenda de pré-campanha.

Perfil

Ricardo Ignácio Macedo nasceu e viveu até os 16 anos de idade em Porto Nacional. Estudou no Colégio Estadual e no Colégio Sagrado Coração de Jesus, antes de ingressar na Força Aérea Brasileira (FAB) em 1980, por meio de concurso público. Depois de sete anos de formação militar, três na Escola Preparatória de Cadetes e quatro anos na Academia da Força Aérea em regime de internato, quando saiu como piloto militar. Ainda representou a FAB em Israel, junto à embaixada brasileira em Tel Aviv por dois anos. Quando retornou de Israel trabalhou no Ministério da Defesa, como assessor de planejamento estratégico. Passou para a reserva em 2018.