da redação

Nesta terça-feira, Miguel do Cajueiro recebeu o apoio do Deputado Federal Alexandre Guimarães, em reunião com vereadores e líderes em Araguaína. “Miguel é um vereador extremamente preparado, na presidência da União dos Vereadores do Tocantins vai realizar um excelente trabalho, e contará com nosso apoio integral.” Destacou Alexandre

Miguel agradeceu o apoio, e ressaltou que sua candidatura nasceu do sentimento de mudança dos vereadores, “Nossa pré-candidatura nasceu do sentimento de mudança dos vereadores, aceito esse desafio para fazer um trabalho com muita humildade, eu sei como é difícil desenvolver esse trabalho, sou vereador do interior, do bico do papagaio, vou reforçar esse trabalho em defesa dos meus colegas e do fortalecimento do nosso trabalho.”

Na reunião, Miguel recebeu também o apoio de vereadores de Araguaína e da cidade de Ananás, e afirmou que deve começar uma série de visitas em todo o Tocantins ainda nesta semana.

Miguel do Cajueiro está no seu segundo mandato, foi o vereador mais votado da história de Araguatins e atualmente preside a câmara municipal.