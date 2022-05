O pré-candidato a Deputado Federal, Alexandre Guimarães (Republicanos), afirmou que é preciso estimular a expansão do setor agrícola no Tocantins com investimentos direcionados em tecnologias capazes de promover o desenvolvimento do setor. O advogado que também é agropecuarista disse que uma das metas de sua pré-campanha é o fortalecimento da agropecuária.

da redação

“O Tocantins vem crescendo com a produção do agro. Nós temos que procurar estimular não só essa expansão, mas também a de outras como o mercado da carne. Tudo isso é emprego na veia, do homem do campo ao pequeno produtor”, enfatizou.

Para Alexandre, o estado tem papel fundamental na busca por linhas de financiamento e na manutenção do sistema de acesso à água. O pré-candidato afirmou ainda que é importante trabalhar na descentralização do desenvolvimento no território tocantinense.

“E o estado tem um papel muito importante de orientação técnica, na busca e luta por linhas de financiamento, de garantir acesso à água. Sem irrigação para produzir, as coisas não avançam. A gente vem trazendo, sobretudo, um olhar para o futuro”, pontuou. “Um projeto que enxergue um Tocantins mais equilibrado, onde o desenvolvimento não fique concentrado só nas grandes cidades. Temos que levar o desenvolvimento para as mais diferentes regiões com uma visão estratégica de futuro”, destacou o pré-candidato a deputado federal.