O pré-candidato a deputado federal Alexandre Guimarães (Republicanos) esteve cumprindo agenda em Gurupi e recebeu apoio de várias lideranças políticas em prol de sua pré-candidatura, dentre eles a do pré-candidato a deputado estadual Sérgio Vieira Marques, o Soró. Ambos farão dobradinha em Gurupi.

da redação

Após receber o apoio de Soró, Alexandre destacou que tem uma ligação muito forte com a capital da amizade. “Em Gurupi me formei em Direito, me casei, constitui minha família, e é também onde possuo alguns investimentos. Receber o apoio, e fechar uma parceria com o Soró alegra meu coração, primeiro pela sua trajetória de vida, segundo pelo seu amplo serviço prestado a essa cidade”, destacou.