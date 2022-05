Share on Twitter

O empresário e pré-candidato a Deputado Estadual, Miguel Barros (PL), durante entrevista na Rádio Nova FM de Gurupi destacou a profissionalização de jovens tocantinenses para serem inseridos no mercado de trabalho. Miguel destacou que este projeto deve ser levado para os municípios pequenos do interior do estado.

da redação

“Precisamos qualificar os nossos jovens, não precisamos só entregar o peixe, mas ensinar como pescar. Com jovens do estado capacitados teremos oportunidades de tirarmos a juventude da ociosidade, das drogas e violência, pois eles terão uma profissão e estarão aptos a concorrerem ao mercado de trabalho”, destacou o pré-candidato.