Da redação

O vereador tem mostrado em sua trajetória política forte atuação nos princípios Cristãos defendido pelo segmento evangélico voltados ao conservadorismo, independente das denominações.

“Desde 2013 quando assumi meu primeiro mandato de vereador luto pela causa evangélica na câmara e precisamos ter representantes da categoria na Assembleia. Tenho recebido apoio da Assembleia de Deus, Quadrangular e do pastor Ézio da Videira e que é o presidente da Aliança de Ministros Evangélicos de Gurupi (AMEG) o intuito é apresentar projetos como o combate a ideologia de gênero, combater as cartilhas de educação sexual nas escolas voltadas para crianças e precisamos elevar as causas evangélicas que tem crescido no Tocantins”, disse Marinho.

O pré-candidato afirmou que fará dobradinha com o pré-candidato a deputado federal e vereador de Palmas, Felipe Martins. Marinho era aliado do deputado federal Eli Borges, mas agora vai acompanhar outro grupo político liderado pelo Pastor Amarildo, que presidente a Assembleia de Deus ministério do Madureira no estado.