Por Redação

A convite do presidente nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Eurípedes Júnior, e do presidente estadual do partido, Diogo Fernandes, o cientista político Gylwander Peres será candidato a deputado federal nas eleições de 2022 pela sigla. Em dezembro do ano passado, ele já tinha oficializado sua pré-candidatura a uma cadeira no Congresso Nacional durante evento realizado em Palmas.

“Após reuniões com diversos partidos e intensas conversas, escolhemos o PROS. Recebemos o convite oficial do presidente nacional e do presidente estadual. O partido tem um projeto de estado, um projeto para o Tocantins e foi embasado nesse diálogo que a gente decidiu.”, explicou o pré-candidato para em seguida informar que a cerimônia de filiação deverá ser realizada em breve, em Pedro Afonso, sua cidade natal, com participação de lideranças políticas nacionais e do Tocantins, além da comunidade.

Perfil

Natural de Pedro Afonso (TO), Gylwander Peres é especialista em Instituições e Processos Políticos do Legislativo e em Administração Pública. Pesquisador do Centro de Formação da Câmara dos Deputados, também é autor da obra “Medidas Provisórias e Sobrestamento da Câmara dos Deputados, que foi base para mudanças ocorridas na tramitação das medidas provisórias em 2008. Atua há 31 anos no Poder Legislativo, com passagem por diversas funções.