O pré-candidato a deputado estadual, delegado Rérisson Macedo (PSD), esteve em reunião com o empresário Édison Tabocão na última semana e debateram sobre o desenvolvimento do estado. Rérisson afirmou que vai filiar ao PSD em evento que contará com a presença do senador Irajá e do governador Wanderlei barbosa.

da redação

“Uma boa visita a este empresário de sucesso e que gera emprego no nosso Tocantins. Desejo sucesso ao Édison, que é vice-presidente do meu partido PSD e todo o seu grupo e que juntos possamos buscar o desenvolvimento do estado, colocando no eixo e nos trilhos do progresso”, disse Rérisson.