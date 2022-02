Nesta quinta-feira, 03, Eduardo Fortes realizou reuniões com lideranças políticas no Palácio Araguaia. O pré-candidato a estadual esteve com o governador Wanderlei Barbosa, com o Secretário de Agricultura César Halum e o Presidente da Adetuc, Hercy Filho.

por Régis Caio

O objetivo das reuniões foram para despachar demandas de Gurupi e Região Sul, mas também debater sobre o cenário político para 2022. Segundo o palácio, o governador quer o apoio de Eduardo Fortes. Este já é o segundo encontro que os dois fazem na sede do governo estadual.

O ex-vereador sinaliza apoio a Wanderlei juntamente com seu grupo político e isto foi evidenciado durante a Copa do Craque que ocorreu em Gurupi, quando o governador fez questão de caminhar ao lado de Fortes no evento.