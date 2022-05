Por Redação

A parlamentar segue seu giro político na região do Bico do Papagaio até segunda-feira, 16. Depois de visitar os municípios de Itaguatins, Axixá do Tocantins, Buriti do Tocantins, receber o apoio do prefeito de São Sebastião do Tocantins e de reunir com lideranças das cidades de Carrasco Bonito, a deputada federal professora Dorinha esteve neste sabado, 14, em Luzinópolis e Angico.

Acompanhada do deputado estadual Jair Farias e lideranças políticas da região, a comitiva foi recebida nos municípios pelos prefeitos, líderes e populares locais.

Luzinópolis já foi beneficiada com quase R$ 3 milhões em emendas da deputada professora Dorinha. O prefeito do município, João Miguel Margarido, conhecido como João Português, destacou o trabalho da deputada na região. “Professora Dorinha, recebemos com gratidão a sua visita em nossa cidade. Precisamos agradecer todas as emendas destinadas, que trouxe ao nosso município desenvolvimento e qualidade de vida”, concluiu

Já o prefeito de Angico, Cleofan Barbosa Lima, comentou sobre a importância da visita de Dorinha. “Que honra recebê-la em nossa cidade. Sua visita muito nos alegra. Contar com o seu apoio é muito importante. Saiba que Angico é grato e que a senhora tem o nosso apoio massivo para o Senado, conte com todos nós”, enfatizou o prefeito.

A parlamentar reafirmou seu compromisso de trabalho e reforçou apoio nas demandas em prol da população da região. “Continuarei trabalhando pelo Tocantins. Honrarei cada voto que recebi, a política não tem sentido se não for para transformar a vida das pessoas, contem comigo”, concluiu Dorinha.

Luzinópolis

O município de Luzinópolis foi beneficiado pela deputada federal Professora Dorinha Seabra com emendas no valor total de R$ 2.809.867,90, valor destinado às áreas de saúde, educação e desenvolvimento da região, além de emenda especial destinada à construção de uma praça pública e quadra escolar coberta. O município teve o valor de R$ 200.000 destinados è área da saúde para custeio do Piso de Assistência Básica.

Angico

A deputada federal professora Dorinha Seabra destinou recursos no valor de R$ 3.071.999,48 para o município de Angico. A cidade, que conta com a estimativa de 3.475 habitantes, foi beneficiada com um caminhão a diesel com carroceria basculante, caminhão compactador de lixo, construção de uma quadra de esportes e uma quadra escolar coberta e R$ 1 milhão para pavimentação do município.