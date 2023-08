da redação

“É um momento fundamental para ouvirmos as demandas e propostas da população da região Sul. Como legítimo representante da população tocantinense e deputado mais votado da região Sul, destaco como uma das demandas mais importantes o combate à fome no Tocantins, por meio do programa Tocantins Sem Fome”, detalhou Eduardo Fortes destacando que o projeto de lei do programa já foi aprovado pelo legislativo estadual e seguiu para sanção do governador Wanderlei Barbosa.

Além do chefe do executivo estadual, também participaram da cerimônia de abertura o vice-governador Laurez Moreira, deputado federais, estaduais, prefeitos, e a comunidade em geral. “Com a participação de todos podemos fazer muito mais pela nossa região Sul”, comentou Eduardo Fortes.