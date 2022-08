Por Wesley Silas

Após a convenção da federação formada pelos partidos Rede e PSOL que lançou Karol Chaves, como a única mulher na disputa do Palácio Araguaia, o próximo partido a fazer será o PT que tem o ex-deputado Paulo Mourão como pré-candidato ao Governo do Tocantins. O evento acontece às 14H no auditório da Associação Tocantinense dos Municípios. Às 18h:30min. será a vez do PP, comandado pela senadora e pré-candidata à reeleição Kátia Abreu que marcou a convenção na Feira da Aureny I o PSDB, comandado pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, acontecerá às 18h22min. no auditória da Assembleia Legislativa, ocasião em que ela irá lança o seu marido, Eduardo Mantoan, como candidato a deputado estadual.

Mais de 70 prefeitos

Uma das convenções mais esperadas do dia será a Convenção Estadual do Progressistas Tocantins, comandado pela senadora Kátia Abreu e, segundo um de seus aliados mais de 70 prefeitos confirmaram presença no evento que promete lançar, pela primeira vez na história política do Tocantins, uma candidatura independente ao senado federal.

O subliminar Irajá

Um nome que tem conseguido voltar a atenção para suas mensagens deixadas nas entrelinhas da disputa eleitoral é o do senador o presidente do PSD, Irajá Abreu. Após ter criticado a falta de união das oposições para lançamento de uma candidatura, induzindo o seu nome como “jogador da reserva”, nesta quinta-feira, 04, na sua lista de transmissão do WhatsApp ele citou um trecho contextualizando Juscelino Kubitschek (PSD) quando fez o primeiro comício em Jataí, interior de Goiás.

“Jataí foi a primeira das cidades visitadas nas duas voltas que Juscelino faria pelo país nos seis meses seguintes, usando trem, lancha, navio, automóvel, cavalo ou avião. Nesse período, gravou 100 programas de televisão, participou de 300 mesas-redondas e deu 500 entrevistas. Em nenhum momento atacou seus adversários. Centralizou a campanha na defesa de um plano de metas para o Brasil. Seu slogan curto e forte marcou os debates: “50 anos em 5”. O país precisava crescer — e crescer rapidamente”, citou Irajá, numa mensagem subliminar que poderá ser a linha da sua pré-campanha a governo do Tocantins.