da redação

De acordo com a reportagem, a expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva converse com líderes do Centrão ao longo desta semana para definir quais pastas serão entregues aos dois partidos.

Nesta linha, o PP pleiteia ficar com um ministério forte, como o do Desenvolvimento Social, além do comando da Caixa Econômica Federal. “Para as duas pastas, o partido tem nomes: André Fufuca, no ministério, e Margarete Coelho para a Caixa”, ressalta a reportagem.

Já o Republicanos poderá ficar com o Ministério do Esporte e mais um cargo no segundo escalão.