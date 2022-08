Por Wesley Silas

A formalização do apoio do pré-candidato a deputado estadual Léo Barbosa ao pré-candidato a deputado federal Ricardo Ayres, aconteceu na tarde da terça-feira, 02, no auditório do Hotel Rio Sono e contou com a participação de lideranças da Capital e região.

“O Ricardo é um colega, um amigo que tem serviço prestado. Todos nós conhecemos o seu trabalho e a sua atuação na Assembleia Legislativa. Você não falou aqui, mas destinou R$ 1 milhão para o Hospital do Amor, entregou títulos de regularização fundiária e tantas outras coisas”, pontuou Léo Barbosa.

Apoio de Gutierres e Laurez

Outro importante apoio que Ayres irá receber é do pré-candidato ao governo do Tocantins e presidente estadual do PDT, Laurez Moureira, e o pré-candidato a deputado Estadual Gutierres Torquato (PDT). O evento está marcado para acontecer às 19h30min. no Espaço Infinity em Gurupi.

Além do apoio dos deputados Léo Barbosa e Gutierres Torquato, o deputado Ricardo Ayres anunciou aliança com o deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Cleiton Cardoso, e do seu filho e vereador de Palmas, Pedro Cardoso.

“Eu tenho certeza que o Tocantins precisa de um deputado federal igual a você. Por isso que eu decidi te apoiar, juntamente com a minha família e toda essa juventude”, conclui Cleiton Cardoso.