Portal Atitude tem acesso aos principais nomes que deverão compor o primeiro escalão da prefeita eleita Josi Nunes

O advogado, Dr. Thiago Miranda é o nome indicado para assumir a presidência da Fundação UnirG, o ex-secretário municipal de Saúde e atual diretor do Hospital Geral de Araguaína, Vânio Rodrigues deverá assumir a Secretaria de Saúde.

por Wesley Silas

Em recente entrevista ao Portal Atitude (confira aqui) a prefeita eleita, Josi Nunes (PROS) destacou o perfil dos nomes que irão ocupar o primeiro escalão que será pautado em competência técnica, administrativa, interpessoal (ter bom relacionamento) e política.

“São competências ideais para alguém que deseja ocupar uma função de gestor de uma pasta e estamos analisando todos os nomes dentro destes critérios”, disse Josi Nunes.

Nesta mesma entrevista, a prefeita eleita falou do desafio de cortar na própria carne na escolha dos nomes que irão assumir o primeiro escalão.

“Temos muitos nomes para cada pasta e estive um encontro com um grupo nosso e expliquei que infelizmente não temos espaço para todos ocuparem a primeira pasta e temos muitas pessoas competentes com técnicos em muitas áreas”, disse.

Passados, praticamente 10 dias, o Portal Atitude buscou , por meio de informações seguras de bastidores, alguns dos nomes que deverão ser apresentados durante a posse que irá acontecer às 18hs do dia 01 de janeiro de 2021. Conforme apurou o Portal Atitude alguns dos nomes citados abaixo estiveram reunidos neste sábado, 26, num almoço com a prefeita eleita Josi Nunes (PROS).

Secretaria de Saúde

O ex-presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins (Cosems-TO), Vânio Rodrigues após responder como secretário Municipal de Saúde na gestão do prefeito Laurez (exonerado para repassar o cargo para Gutierres Torquato) e atualmente responde como diretor Geral do Hospital Geral de Araguaína assumirá a Secretaria Municipal de Saúde.

Fundação Unirg

O advogado Dr. Thiago Miranda com experiência em gestão pública é dado como certo para assumir a presidência da Fundação Unirg no lugar do também advogado Thiago Benfica.

Secretária de Educação

A superintendente da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Amanda Costa, é o provável nome para assumir o lugar de Eurípedes Fernandes na Secretaria Municipal de Educação.

Procuradoria Geral

A professora universitária da UnirG e advogada Celma Milhomem é dado como certo assumir o lugar de Marcelo Pigatto como Procuradora Geral do Município.

Controladoria-Geral

A advogada Vilma Alves de Souza assumirá a Controladoria-Geral do município de Gurupi no lugar de Ludimila Galvão.

Secretaria de Administração

O superintendente de Assuntos Jurídicos da SES, Valdeci Alves Rocha Júnior, assumirá o lugar de Betânia Maciel na Secretaria Municipal de Administração.

Secretaria de Infraestrutura

Conforme apurou o Portal Atitude o nome que deverá assumir o lugar do empresário Gerson Martins na Secretaria Municipal de Infraestrutura será Thiago Barros com trabalhos/experiência em gestão pública em Araguaína e Palmas.

Desenvolvimento Econômico

O secretário municipal de desenvolvimento econômico, Domingos Tavares, dará lugar ao presidente do PV, engenheiro agrônomo Pedro Dias.

Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT)

O vereador e Mestrando em Gestão Pública, Sargento Genilson é o nome cotado para assumir a presidência da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT) no lugar de Leon Barcellos.

IPASGU

O odontólogo Zander Luiz Guimarães Nascimento é o nome indicado para assumir a presidência do Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi (IPASGU) no lugar de Cristina Donato.

GurupiPrev

A presidência do Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi (GurupiPrev), ocupada por Rita Cavalcante passará a ser respondida pela advogada, professora universitária e mestre em política pública, Kárita Scotta.

Chefia de Gabinete

O nome que responderá responder pela chefia de Gabinete será Sidney, conhecido com Sidão.

Secretaria de Planejamento

O ex-chefe de gabinete da prefeita Josi Nunes, quando deputada federal, Lucas Leme, é um dos nomes cogitado para assumir a Secretaria de Planejamento e Finanças de Gurupi no lugar de Mário Cesar Lustosa.

AGD (Agencia Gurupiense de Desenvolvimento)

O advogado e ex-presidente do Superintendência Municipal de Trânsito, David Henrique Garcia assumirá a AGD (Agencia Gurupiense de Desenvolvimento).

Regulação

O ex-presidente do Detran do Tocantins, Colemar Câmara, assumirá a Regulação do município.