Portal Atitude contrata Instituto Verus para sondar a intenção dos eleitores de Gurupi

Após 14 anos realizando cobertura do cenário político do Tocantins, o Portal Atitude contratou o Instituto Verus para avaliar o cenário eleitoral de Gurupi na condição de mostrar o real cenário eleitoral em Gurupi. A pesquisa será assinada pelo estatístico Rui da Costa Abrantes registrada no TSE (TO-03467/2020).

por Redação

O Instituto Verus atua há 28 anos em todo território nacional realizando pesquisas de mercado e opinião pública e pertence à ABEP Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa com sede em Goiânia. O Verus é conhecido por ser criterioso e rigoroso na realização de trabalhos científicos, considerado um dos melhores institutos de pesquisa do país também pela precisão de seus resultados.

A primeira rodada da pesquisa (TO-03467/2020) encomendada pelo Portal Atitude ao Instituto Verus assinada pelo estatístico Rui da Costa Abrantes será divulgada no próximo sábado, 31. Outra rodada será divulgada às vésperas das eleições no mês de novembro.

A pesquisa aplicada ao universo de eleitores do município de Gurupi – TO, com plano amostral de 600 entrevistas aplicadas presencialmente, face a face, distribuídas proporcionalmente às quotas de sexo e idade do público alvo. Dentro de um coeficiente de segurança de 95.5%, a margem de erro dos resultados que atingirem 50% será de +/- 4.17 pontos com a aplicação de 600 entrevistas, estreitando-se à medida que os resultados se aproximam dos extremos – 0 e 100%.