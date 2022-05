Por Wesley Silas

A face violenta da polarização política entre eleitores do ex-presidente Lula e do atual presidente Jair Bolsonaro transcendeu as agressões virtuais das redes sócias para o mundo físico na noite do sábado, 28.

Segundo o professor Cláudio Bento, as agressões sofrida por ele, iniciaram após ele ter chamado o aplicativo 99 para buscar um amigo que foi a Palmas fazer uma prova de um concurso público na UFT e em seguida os dois iriam prestigiar uma rodada de samba, que não aconteceu.

“Quando saio para tomar umas (cervejas) eu não saio de moto e chamo carro de aplicativo e na volta eu e ele (o amigo) falando sobre politica o cara (motorista) quando soube que eu era petista me mandou descer e logo foi me dando porrada só porque sou petista, só por isso. Ódio só pode, disse o professor que após levar vários socos e ter perdido um dente.

Ele informou que devido a Delegacia ter mudado de endereço ele irá apresentar a denúncia neste domingo.

“Bolsonarismo não é ideia, é uma seita maligna. Apanhei de um motorista da 99 porque sou petista. Me deixou na rua e ainda me deu porrada, perdi um dente. Estou bem. Em breve, mais notícias”, disse o professor.

A reportagem do Portal Atitude não conseguiu contato do motorista do aplicativo 99 para ouvir sua versão, mas reserva espaço, caso ele queira se manifestar.