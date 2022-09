Por Ascom Amastha

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins deferiu na tarde desta segunda-feira, 12, o pedido de candidatura de Carlos Amastha ao senado, julgando improcedentes os pedidos de impugnação feitos pelo partido Agir e pelo advogado de Vanderlei Luxemburgo, Vinícius Matos Tundela.

“O Tribunal decidiu, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, acolher o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral no Tocantins, JULGAR IMPROCEDENTES a impugnação e as Notícias de Inelegibilidade e DEFERIR o pedido de registro da candidatura de CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA ao cargo de Senador da República pelo Tocantins, sob o nº 400, com a seguinte opção de nome: CARLOS AMASTHA, pelo Partido Socialista Brasileiro (40 – PSB), para concorrer às Eleições Gerais 2022”, destaca o documento.

Na última terça-feira, 6, o Ministério Público Eleitoral, por meio do Procurador Regional Eleitoral, João Gustavo de Almeida Seixas, emitiu parecer favorável à candidatura de Amastha, ao rejeitar os pedidos de impugnação que alegavam que Amastha estaria inelegível porque suas contas de 2013 e 2014 (quando era prefeito da Capital) foram reprovadas na Câmara de Palmas. Ocorre que tal reprovação, como bem reconheceu o Ministério Público Estadual (MPE) à época, teve natureza política, pois o próprio Tribunal de Contas do Estado (TCE) já havia emitido parecer pela aprovação das referidas contas.