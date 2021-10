O Ministério Público do Tocantins recomendou que o prefeito de Araguaçu, Jarbas Ribeiro Ivo exonere parentes do próprio secretariado, enquadrados em nepotismo.

por Régis Caio

O MP mostrou as nomeações, e expediu a recomendação. Os promotores deram prazo para que o prefeito demita os funcionários.

“As informações constantes no Inquérito Civil Público é possível extrair a prática de nomeações ilegais na gestão

do Prefeito de Araguaçu/TO, das seguintes pessoas, investidas em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta”, destaca o MP.

A promotoria determinou que o prefeito Jarbas exonere, em até 30 dias úteis, a contar do recebimento

desta recomendação, todos os ocupantes de cargos comissionados, de confiança ou funções gratificadas, que: sejam cônjuges, companheiros ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com o Prefeito, os Secretários Municipais ou de servidor do Município de Araguaçu/TO.

O Portal Atitude tentou ouvir o prefeito sobre esta recomendação, mas ele não foi localizado.

O Prefeito deve exonerar:

a) Oneide Moura Cortez, cargo em comissão (mãe da Procuradora do

Município, Ana Cláudia Jorge Cortez);

b) Paulo Lucas Lira Resende, cargo em comissão (companheiro da Procuradora do Município,

Ana Cláudia Jorge Cortez);

c) Nilva Ferreira Lira Rezende, cargo em comissão (sogra da Procuradora do Município, Ana Cláudia Jorge

Cortez),

d) Isabella Milena Cristhina Lopes Teixeira Ferreira, cargo em comissão (irmã de Felipe Monteiro Lopes, Secretário Municipal de Planejamento);

e) Nathália Rafhaela Milhomem, cargo em comissão (filha de Luciene Milhomem Brito, servidora em comissão);

f) Luciene Milhomem Brito, cargo em comissão (mãe de Nathália Rafhaela Milhomem, cargo em comissão);

g) Andressa Ramos Ferreira, cargo em comissão (esposa do Secretário de Educação do Município, Geovane Soares Gois);

h) Elvina Barbosa Putencio Souza, cargo em comissão (cunhada da Secretaria do Trabalho do Município, Maria Alice Pereira da Silva Ribeiro);

i) Paulo Caetano de Lima, cargo em comissão (filho do Secretário do Meio Ambiente do Município, Leizi Espindola de Caetano Lima);

j) Debora Rodrigues Ferreira, cargo em comissão (esposa do Secretário de Administração do Município, Daniel Gomes Paes)

Confira a recomendação