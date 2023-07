O processo faz parte das operações Ápia, Reis do Gado e Pontes de papel. A investigação é relacionada a um contrato que foi fechado pelo Governo do Tocantins em 2006 com um consórcio formado pelas construtoras EMSA e Rivoli para obras de pavimentação e construção de pontes no estado. Esse contrato foi feito durante uma das gestões do ex-governador Marcelo Miranda e foi executado ao longo dos mandatos de Miranda, Siqueira Campos e Sandoval Cardoso. Os três ex-governadores eram réus no processo.