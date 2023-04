por Wesley Silas

Repetindo o que já escrevi antes: São duas novas lideranças que reformularam o jeito de fazer a boa política com raízes em lideranças experientes. A cidade ganha, os Estado também e as regiões sul e sudeste voltam a ter força no parlamento estadual. Essa é a política que todos queres onde as disputas ficam nos palanques.

Na manhã desta quinta-feira, 27, o deputado Gutierres Torquato presidiu a Sessão solicitada por ele Sessão Solene em Homenagem aos Povos Indígenas composta por fortes mulheres indígenas como a primeira cacique mulher da aldeia Boa Esperança, de Lagoa da Confusão, Lucirene Behederu Javaé e na tarde deste mesmo dia foi criada uma corrente suprapartidária que criou a Frente Parlamentar da Agroindústria, idealizada e proposta pelo deputado Eduardo Fortes (PSD), contou com apoiadores de peso como presidente da Aleto, presidentes da Fieto e Fecomércio e vários deputados, entre eles Gutierres Torquato.