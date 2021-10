Oposicionistas como os senadores Kátia Abreu e Irajá, Ataídes de Oliveira, Vicentinho Júnior, Júnior Geo e Laurez Moreira manifestaram publicamente sobre o afastamento do governador Mauro Carlesse. “Agradeço a justiça do país, o MPF e PF por sua coragem e pela defesa do estado brasileiro”, chegou a declarar a senadora Kátia Abreu.

Através de nota, opositores do governador afastado Mauro Carlesse comentaram sobre a decisão do STJ e da operação feita pela Polícia Federal.

NOTA

Para exercer a política é preciso ter espírito público, responsabilidade e acima de tudo respeito pela população. O que aconteceu hoje com a operação da Polícia Federal e o afastamento do governador do Tocantins já era esperado por todos, pela maneira com que este governo vem tratando o bem público. Há muito tempo a população vem sofrendo com escândalos de corrupção. Isso tem que acabar. O Tocantins merece respeito.

LAUREZ MOREIRA

Em 33 anos do nosso Estado tivemos apenas 5 governos que cumpriram seus mandatos até o final. O que soma 18 anos pois o 1° governo foi só de 2 anos.

Depois disso, 1 renunciou no meio do mandato e os demais , todos conhecem a história e não preciso relembrar. São 15 anos de instabilidade, falta de gestão e muita corrupção.

Agradeço a justiça do país, o MPF e PF por sua coragem e pela defesa do estado brasileiro.

O Tocantins amanhece renovado.

Katia Abreu

Nota Irajá

Nota do senador Irajá sobre o afastamento do governador Mauro Carlesse

O Tocantins merece viver um tempo em que governadores terminem seus mandatos sem serem afastados ou presos por suspeitas de corrupção.

É lamentável, porém previsível, que, justamente neste mês em que nosso Estado celebra 33 anos de existência, a notícia que chega ao Brasil é a de que, mais uma vez, um governador é afastado do cargo pela Justiça por suspeita de envolvimento em desvio de recursos públicos.

Nos últimos dois anos como senador, tenho trabalhado muito para levar recursos para todos os municípios do Tocantins. Faço isso sem alarde, sem propaganda. Trabalho muito, falo pouco. Até quando sou atacado com mentiras por adversários que se sentem ameaçados pelo meu trabalho, respondo do jeito que sei: com mais trabalho.

Mas hoje é impossível ficar calado. As investigações contra o governador Carlesse expõem o que nossa gente já sabe há muito tempo: o Tocantins está abandonado, esquecido e sendo saqueado enquanto nossa gente passa fome.

Segundo as investigações preliminares da Polícia Federal, R$ 44 milhões foram desviados da população neste novo esquema de corrupção.

Não há o que se comemorar em um dia como hoje.

Espero que a Justiça seja feita.

Seguirei fazendo o que mais tenho feito: trabalhar para melhorar a vida de todos os tocantinenses!

Senador Irajá (PSD-TO)