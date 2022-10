Share on Twitter

Por Redação

Araguaína/TO – A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (06/10), no Tocantins, a “Operação Voo da Madrugada” que tem como objetivo investigar crimes de boca de urna e poluição ambiental ocorridos no dia 02.10.2022 durante o pleito eleitoral de 2022.

A Polícia Federal cumpre 3 mandados de busca e apreensão em Araguaína/TO, expedidos pela 1ª Zona Eleitoral de Araguaína/TO.

No dia das eleições foi apresentado pelo Ministério Público Eleitoral e Polícia Militar do Estado do Tocantins a notícia de que “santinhos” haviam sido lançados indevidamente nas principais vias públicas na cidade de Araguaína/TO, causando verdadeira poluição ambiental, bem como, propaganda eleitoral irregular.

No decorrer das investigações, com análise de sistemas de Circuito Fechado de TelevisãoCFTV e dispositivos de vigilância pela Polícia Federal, dentre outras diligências, foi possível identificar veículos vinculados a uma candidata a Deputada Federal realizando um verdadeiro derrame de “santinhos” nas principais vias públicas de Araguaína/TO. Importante ressaltar que em pleitos de anos anteriores uma idosa chegou a falecer e outras se lesionaram em decorrência deste tipo de conduta.

O derrame de santinhos em via pública, durante as eleições, além de caracterizar o crime de boca de urna também pode se adequar ao tipo penal de poluição ambiental.

Os investigados poderão responder pelos crimes de boca de urna, poluição ambiental e associação criminosa cujas penas somam até 8 anos de prisão.

O nome da operação faz alusão a conduta popularmente conhecida por “voo da madrugada” que consiste em lançar “santinhos” no dia das eleições.