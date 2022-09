Por Wesley Silas

A partir desta sexta-feira, 16, o cartório da 2ª Zona Eleitoral de Gurupi e imediações passaram a ser monitorandos pela Central de Emergência da Polícia Militar – COPOM. O projeto faz parte de uma parceria entre a Justiça Eleitoral, Prefeitura de Gurupi, a empresa Conect Lan e o 4° Batalhão da Polícia Militar.

“Além deste recurso, a Polícia Militar está desde o início do deste mês (setembro/2022) com Patrulhamentos em Pontos de Estacionamento nas imediações do referido órgãos. A PMTO, juntamente com parceiros, como Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e outros, reafirma o compromisso com um pleito eleitoral seguro”, informou a Policia Militar.

Considerou ainda que “o sufrágio universal é a manifestação legítima de um povo e deve ser exercida com tranquilidade”.

A participação da Prefeitura de Gurupi e a parceria com a iniciativa privada por meio da empresa ConctLan foi lembrada pelo comando do 4° BPM.