Na manhã desta terça-feira, 4, o Plenário da Assembléia Legislativa aprovou, por unanimidade, Voto de Aplausos em nome do secretário Tom Lyra.

Por Redação

No requerimento, a Deputada Valderez Castelo Branco destacou o trabalho realizado pelo gestor, enquanto presidente da Adetuc. “Entre muitas ações voltadas ao Tocantins, trabalhou incansavelmente para que os artistas tocantinenses fossem agraciados com os recursos oriundos da Lei Aldir Blanc. Por seu trabalho, chegou a ocupar a Presidência do Conselho de Política Cultural do Tocantins.”

Pontuou, ainda, o desempenho à frente da Secretaria da Indústria e Comércio e enfatizou as iniciativas que vem tomando à frente da Ameto. “Agora, Tom Lyra assume a Presidência da Agência de Mineração do Tocantins onde já tem articulado encontros entre o executivo e representantes das empresas de mineração com vias de exploração no Tocantins.”

Em resposta, Tom Lyra agradeceu a reverência e, também, prestou homenagem à Deputada.