por Wesley Silas

O empresário do agronegócio e piloto de avião, Edson Reis, pai da dupla Henrique e Juliano lançou o seu nome como pré-candidato ao senador. Nos bastidores há conjecturas de um possível plano B para que Edson Reis possa ser o primeiro suplente da pré-candidata ao senado, professora Dorinha Seabra (UB)

A informação partiu do grupo do pré-candidato a deputado federal, o policial federal aposentado, Farlei Meyer, ao Portal Atitude, por meio da líder do Movimento de Direita do Tocantins (MDT), Úrsula Meyer. “O Edson me passou a notícia é a autorização para divulgar”, disse Úrsula.