“Nossa caminhada chega em um momento muito importante, desde o ano passado estou percorrendo os municípios, estive em cidades, povoados e assentamentos, conversando e escutando as pessoas; e o sentimento é um só, temos que transformar o Tocantins. É com o compromisso de transformação que vamos para a convenção para oficializar o meu nome ao governo do Estado e de companheiros e companheiras que integram esse projeto”, convida o pré-candidato a governador Ronaldo Dimas para a convenção do PL e partidos aliados. A convenção Mudar para Transformar será na sexta-feira, 5, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas, a partir das 15 horas.

Um dia de festa e celebração da democracia, a convenção reunirá os filiados dos partidos e apoiadores do pré-candidato Dimas e demais candidatos para formalizar essa grande aliança por um Tocantins que permita o desenvolvimento de todas as famílias. “Esse projeto que estamos construindo há mais de um ano se transformará agora na campanha eleitoral de homens e mulheres que colocam os seus nomes para dar voz ao desejo de transformação de todos os tocantinenses”, frisa Dimas. A convenção será conjunta do PL, Podemos e MDB, aberta para mais partidos que ainda estão em conversação.

Aos 61 anos, Dimas começou sua caminhada na construção do Tocantins ainda em 1992, sendo um dos fundadores e o primeiro presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Tocantins (Sinduscon) de 1992 a 1997. Por dois mandatos, de 1997 a 2003, Dimas presidiu a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto). Também foi diretor e conselheiro fiscal da Confederação Nacional da Indústria (CNI), de 1998 a 2004.

Em 2002, Dimas foi eleito deputado federal. Depois integrou por dois anos a maior companhia habitacional da América Latina como parte do Conselho Administrativo da Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Estado de São Paulo (CDHU). De 2011 a 2012, Dimas foi secretário estadual das Cidades e Desenvolvimento Urbano no Tocantins, deixando a pasta para disputar as eleições municipais em Araguaína, sendo eleito em 2012 e reeleito em 2016.

“Esse não é um projeto de uma pessoa apenas e essa caminhada não pertence a um homem. O projeto de transformar o Tocantins vem sendo construído por homens e mulheres determinados em fazer um novo amanhã e mudar a realidade desse Estado”, destaca Dimas. O pré-candidato a governador, prefeito por dois mandatos de Araguaína, quer levar a gestão de excelência desenvolvida no segundo maior município do Tocantins para o Palácio Araguaia.

À imprensa

A Convenção do PL e aliados contará com espaço reservado aos veículos de comunicação, com mesas e tomadas. Além disso, uma equipe de comunicação fornecerá fotografias e informações em tempo real à imprensa e também contará com transmissão ao vivo. Não será necessário fazer credenciamento para a convenção.