PL do Deputado Gaguim propõe transformar cidades em “Oásis Verdes”

da redação

No cenário político nacional, o deputado federal Carlos Gaguim está fazendo manchetes com sua iniciativa ousada. Gaguim apresentou o Projeto de Lei 2711/2023, uma medida legislativa destinada a transformar as cidades brasileiras em oásis verdes de sustentabilidade. Com o compromisso de promover um ambiente mais saudável e agradável para todos, o PL 2711 promete revolucionar a paisagem urbana do país.

O Projeto de Lei 2711/2023, proposto por Carlos Gaguim, visa direcionar os esforços em prol da sustentabilidade e do meio ambiente em áreas urbanas. A principal disposição da proposta é a exigência de arborização em empreendimentos financiados pelo Programa Nacional de Habitação Urbana. Esta iniciativa busca enfrentar desafios crescentes como a poluição do ar, o aumento da temperatura e a degradação do meio ambiente nas cidades.

Além disso, a iniciativa tem o potencial de criar empregos no setor de paisagismo e na manutenção das áreas verdes urbanas, o que é uma excelente notícia em tempos de desafios econômicos.