Por Redação

O deputado questiona e cobra explicação. “Algum economista do novo governo pode me explicar como essa conta vai fechar? Falta dinheiro pra investir internamente, sobra dinheiro pra nos abraçarmos com países falidos como a Argentina, Cuba e Venezuela. Quero ver onde isso vai parar!”, disse. Vicentinho Júnior pontuou que outro ponto que será inserido no PL é sobre a inadimplência.

“Os países que estão em débito com o BNDES, com o Brasil, ficarão impedidos de pegar novos empréstimos como qualquer outro cidadão ou entidade”.

Para o parlamentar, tal posicionamento não se trata de ser oposição ao governo, ou tampouco não querer o desenvolvimento dos países vizinhos, mas é questão de bom senso. “Não faz sentido investirmos fora, sem antes cuidarmos daqui! ”, pontua. O parlamentar cita obras em andamento como as Pontes de Xambioá (TO), de Filadélfia (TO), e outras não iniciadas como o caso das BR- 235, BR-010 e BR-242, entre outras nas quais ele considera estruturantes. “Dinheiro é como cobertor curto, ou cobre a cabeça, ou cobre os pés. Lembro ainda, em outros tempos, foram esses empréstimos externos os objetos de grandes escândalos no Brasil,” conclui.

Com informações: Thaís Souza/Ascom