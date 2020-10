Pesquisa eleitoral Verus/Portal Atitude mostra Josi Nunes na liderança em Gurupi

Na primeira rodada da pesquisa Verus/Portal Atitude, a candidata Republicana, Josi Nunes (PROS), encontra-se 37,7% e o Socialista, Gutierres Torquato (PSB) com 34,7% na espontânea. Na estimulada Josi Nunes aparece com 41,5% e Gutierres com 39%. A pesquisa mostra ainda que Torquato é o preferido do público jovem entre 16 a 34 anos, enquanto Josi Nunes se posiciona melhor no público acima de 35 anos. Confira os resultados da pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), protocolizada sob o nº TO03467/2020.

por Wesley Silas

Em meio a grande quantidade de pesquisa, o Portal Atitude comprometido com seus leitores, contratou o Instituto Verus que atua há 28 anos em todo território nacional realizando pesquisas de mercado e opinião pública, conhecido por ser criterioso e rigoroso na realização de trabalhos científicos, considerado um dos melhores institutos de pesquisa do país também pela precisão de seus resultados.

Faltando, praticamente, 15 dias para a eleição municipal, os dados estatísticos do Instituto Verus mostram que a candidata Josi Nunes (PROS) tem maior chances de vencer a eleição em Gurupi na pesquisa em que o coeficiente de segurança de 95% e a margem de erro é de +/- 4.17 pontos. A coleta de dados foi realizada entre os dias 27 a 29 de outubro de 2020 e registrada sob o nº TO03467/2020.

P R É V I A E S P O N TÂ N E A

Na espontânea em que não são apresentados os nomes dos candidatos, a candidata Josi Nunes aparece com 37,7% das intenções de votos, seguida por Gutierres Torquato com 34,7%, Farlei Federal com 2,8% e Silvino Vitor com 0,5%.

A faixa etária na espontânea mostra que o candidato Gutierres Torquato é o preferido dos jovens e adultos com idade entre 16 a 34 anos, enquanto Josi Nunes tem preferência no público com idade acima de 35 anos.

P R É V I A E S T I M U L A D A

Na abordagem estimulada que mostra em um disco os nomes dos candidatos, Josi Nunes aparece com 41.5%, Gutierres Torquato com 39%, Farley Federal com 3.2% e Silviono Vitor com 0,8%.

Assim como na espontânea, o candidato Gutierres Torquato é preferido no eleitorado jovem, enquanto Josi Nunes no público adulto e idosos.

Confira (aqui no link) a pesquisa completa.