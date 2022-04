Com o fim da janela partidária pelos menos seis deputados estaduais devem filiar-se ao PSD no decorrer da noite desta sexta-feira (01) e agita o partido que anunciava pré-candidatos sem mandatos. A informação foi de um membro do PSD que destacou que eles podem chegar no partido em troca de apoio a reeleição da senadora Kátia Abreu (PP).

por Régis Caio

Segundo esta fonte que não quis se identificar e que irá concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa pelo PSD, os deputados estariam fazendo pressão pra filiar a sigla e que os senadores Irajá (Presidente do Partido no Tocantins) e Kátia Abreu estariam cedendo em troca de apoio a reeleição da senadora.

“Pelo menos seis deputados devem filiar na calada de sexta até segunda, sem alarde, apenas no sistema. Depois do dia quatro de abril vão anunciar, se isto acontecer os deputados irão declarar apoio a Kátia e espantar os demais candidatos sem mandato, pois fizemos um projeto para não receber detentores de mandato no partido”, disse este filiado ao Portal.