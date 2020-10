Peixe: Cesinha e Rui da Vila São Miguel podem ter registros cassados por entrega de cestas básicas 

A Coligação “O Progresso não Pode Parar” (DEM/PDT) entrou nessa quinta-feira, 22, com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) contra os candidatos Cesinha (MDB) e Rui da Vila São Miguel (MDB) por distribuição ilegal de cestas básicas a eleitores do município, configurando abuso de poder econômico e político.

Via ascom

De acordo com a ação, o vereador e candidato à reeleição, Rui da Vila São Miguel, com objetivo de se beneficiar e a mesmo tempo de beneficiar o candidato a prefeito do seu partido, Cesinha, promoveu a angariação de 150 cestas básicas junto ao deputado estadual Elenil da Penha (MDB), e realizou a distribuição delas como moeda de troca para compra de voto de famílias carentes que residem na Lagoa do Romão.

A ação traz em seus anexos dois vídeos que flagram o transporte das cestas básicas. Coordenando a ação, o pastor Cleiton, da Assembleia de Deus de Peixe, confirma na gravação que os mantimentos foram adquiridos e serão distribuídos pelo vereador Rui da Vila São Miguel.

“O momento de necessidade vivido em tempos de pandemia torna ainda mais nefasta a atitude de doação de alimentos em troca de voto”, diz trecho da Aije.

Por conta do ocorrido, o jurídico da Coligação de Zé Augusto pediu à Justiça que tanto Cesinha quanto Rui da Vila Miguel tenham os seus registros de candidatos cassados e sejam considerados inelegíveis por 8 anos.

Além do caso envolvendo a distribuição ilegal de 150 cestas básicas, o vereador Rui da Vila São Miguel também já foi acusado de receber indevidamente cesta básica distribuída pelo Governo do Estado para a população carente e em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia do novo Coronavírus.

À época do ocorrido, vereadores de Peixe se juntaram à Secretaria Municipal de Ação Social para aumentar a fiscalização nas entregas, evitando que novos casos como o do parlamentar voltassem a ocorrer.

Após muitas críticas da população, o vereador Rui da Vila São Miguel gravou um vídeo em que confirmou o ato ilegal.