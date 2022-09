Por Ascom Amastha

Com foco na proteção das crianças e adolescentes tocantinenses, o próximo senador da república Carlos Amastha vai viabilizar recursos para desenvolver projetos voltados à educação, esporte, cultura e primeiro emprego. As propostas foram apresentadas durante reunião realizada na noite desta terça-feira, 27, em Pedro Afonso.

“Eu sempre digo que a criança que está na escola, no esporte e o adolescente que tem a oportunidade do primeiro emprego, esses vão ficar bem longe do mundo das drogas. Por isso, eu sou defensor da escola de tempo integral, do fomento ao esporte em todas as modalidades, do fomento a atividades culturais e de programas que garantam ao jovem a oportunidade de trabalhar”, destacou Amastha.

Amastha completou sua fala citando o exemplo de um morador de Pedro Afonso, Whatilla Marques do Santos, que é ex-morador de rua e teve sua vida transformada através do programa Palmas que Te Acolhe, criado por Amastha, quando era prefeito de Palmas. “De um lado a gente trabalha com a prevenção, garantindo educação, saúde, cultura, lazer, esportes, emprego. De outro, precisamos estender as mãos para esses jovens que por falta de oportunidade e muitas vezes de bons conselhos, acabaram indo para o mundo das drogas e nem a família consegue mais recuperar esse jovem. Mas o poder público pode fazer muito por eles, assim como fizemos em Palmas, desenvolvendo projetos que visam resgatar a autoestima, evidenciar as capacidades desses jovens e trazê-los novamente para o bom caminho”, frisou.

Whatila mudou para Palmas em 2017, oportunidade em que conheceu o programa Palmas Que Te Acolhe. “Era um projeto que oferecia abrigo para pessoas em situação de rua, e eu consegui uma vaga e minha vida mudou. Tem gente que fala que o vício não tem cura. Eu sou prova de que é possível sim. Eu tenho 26 anos, convivi 11 anos no mundo das drogas, hoje sou casado, pai de família, sou cristão, sou um rapaz promissor, apaixonado por política e torço muito para que Amastha se eleja e leve programas como esse por todo o Tocantins para promover esse resgate das pessoas que estão nas drogas”, destacou Whatilla, que hoje é gerente de uma loja em Pedro Afonso.

Agronegócio

Pedro Afonso é referência para o agronegócio na região Norte, se destacando pela produção de cana de açúcar, além da soja, milho, arroz, mandioca, feijão, melancia, abacaxi, dentre outros, e diversos alimentos da agricultura familiar cultivados no município.

Para chegar em Pedro Afonso, Amastha passou pela BR-235 e destacou a necessidade de duplicação da rodovia, que é um corredor importante para escoar a produção da região. “Olha essa BR-235, uma das rodovias mais importantes do Brasil, sem duplicação. Riqueza vai, riqueza volta e nada fica no nosso Estado. Estradas ruins, desequilíbrios de alíquotas com outros estados, falta de incentivo à produção e a falta de grandes projetos para engajar o sonho de desenvolvimento desse Estado. Aqui onde estamos, deveria acontecer um grande sonho que nunca se realiza, a BR-235. Essa rodovia federal que vem lá do Pará, cruza o Rio Araguaia e deveria passar aqui por Pedro Afonso e nos levar até o Piauí e o Maranhão, levando toda a nossa produção”, ponderou Amastha.

O próximo senador mais uma vez citou as potencialidades do Estado e a importância de eleger candidatos com projetos que visam o desenvolvimento do Tocantins. “Cadê o nosso Estado? Cadê o Prodoeste, a irrigação, o incentivo, a industrialização da nossa produção e o valor agregado aos nossos produtos? Cadê o emprego e a renda e a qualidade de vida da nossa população? Com Ronaldo Dimas, governador, e Amastha, senador, essa história vai mudar e Tocantins vai voltar aos trilhos do desenvolvimento”, concluiu.

Números do Estado

Nos últimos 13 anos, o crescimento da produção foi de mais 79%, conforme último levantamento feito pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), em agosto deste ano. De janeiro a julho deste ano, o agronegócio tocantinense alcançou os melhores resultados da história, exportando mais de US$ 1,82 bilhão. Em apenas sete meses, o resultado quase igualou aos US$ 1,84 bilhão alcançado em todo o ano passado, considerado o melhor de vendas para o exterior do Estado.

A soja é carro-chefe das exportações tocantinenses e, até o momento, representa 74% de todas as vendas, tendo comercializado, de janeiro a julho, 2,4 milhões de toneladas da oleaginosa para o exterior por US$ 1,34 bilhão. Em seguida, vem a carne bovina, com US$ 332 milhões, 8% a mais que no mesmo período de 2021.