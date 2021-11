Conforme apontou o jornalista Cleber Toledo, ganhou força na Assembleia um movimento em prol do impeachment do governador afastado Mauro Carlesse (PSL). Nessa terça-feira, 23, 17 deputados participaram de uma reunião na residência de Amélio Cayres (SD) em Palmas para discutir o tema, com a presença do governador interino Wanderlei Barbosa (sem partido).

da redação

Segundo Cleber Toledo, o problema é que o pedido só avança se for autorizado pelo presidente da Assembleia, Antônio Andrade (PSL), que resiste à ideia. Por isso, foi tirada uma comissão de deputados para falar com ele. Se a negativa persistir, haverá dois caminhos: pressão ainda maior dos deputados e a proposta para que Andrade se afaste por duas ou três sessões e, então, um dos dois vice-presidente autorize o processo.

O primeiro-vice é Cleiton Cardoso (PTC), que estava na reunião, e o segundo vice é ninguém menos que Léo Barbosa (SD), filho do governador Wanderlei.