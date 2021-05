O pré-candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira, que está percorrendo todo o Estado com o objetivo de construir um projeto de Governo para o Tocantins, visitou nesta terça-feira, 18, o Projeto Rio Formoso. Laurez andou pelo local, conversou com produtores da região e ouviu suas expectativas.

“Este é um dos principais projetos agrícolas do Tocantins que precisa ser totalmente revitalizado. O projeto poderia estar produzindo muito mais e gerando riqueza para o Tocantins, mas para isso precisa da atuação do poder público”, afirmou Laurez.

O pré-candidato ao Governo também esteve na cidade de Formoso do Araguaia e foi recebido pelo prefeito Heno Rodrigues, por secretários e vereadores. Na reunião, Laurez falou do projeto que está construído para o Tocantins e da importância da participação de todos na construção de um Estado mais desenvolvido.

“O Tocantins tem grandes potencialidades que precisam ser incentivadas com uma política pública séria e que pense realmente no desenvolvimento do Estado e no melhor para as pessoas. Isso se faz com planejamento e uma administração séria e comprometida com o bem comum”, acrescentou Laurez.