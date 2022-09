O empresário e ex-técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo anunciou seu apoio à candidatura de Paulo Mourão (PT) ao governo do Estado.

O ex-técnico tentou ser candidato ao Senado Federal pelo PSB, mas acabou perdendo a legenda no partido para o ex-prefeito Carlos Amastha. Desde então, estava em silêncio sobre a disputa ao Governo do Tocantins.

“Quem age sorrateiramente na política do estado, não merece estar no Tocantins”, afirmou Luxemburgo se referindo aos políticos que, em vez de trabalhar pelo bem do povo, optam por fazer política de forma equivocada em benefício dos próprios interesses.

Luxemburgo também lembrou suas viagens pelo Estado para ouvir as necessidades de cada município e se colocou à disposição para contribuir com o atual projeto do PT ao governo do Tocantins. “Paulo Mourão é o mais preparado, politicamente e como cidadão. Ele é o candidato que mais entende e merece estar no cargo”, declarou.