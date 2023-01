Por Redação

Perseverança e determinação, com trabalho e fé em Deus, foram as marcas do discurso do ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, durante sua posse realizada nesta terça-feira, 3, em Brasília. O ex-deputado tocantinense Paulo Mourão foi um dos presentes no concorrido evento, que dá o pontapé inicial na retomada do combate às desigualdades e à fome no Brasil.

“Wellington Dias fez um discurso antológico relembrando a suas origens a sua condição de pobreza e como ele venceu na vida com perseverança e determinação. Com trabalho e com fé em Deus ele entende que o Brasil pode perfeitamente combater a pobreza”, destacou Paulo Mourão.

De acordo com Paulo Mourão as pessoas do país precisam reconquistar a cidadania e por isso que o governo Lula convocou Wellington Dias para a pasta. “Temos um ministério no Brasil para implementarmos políticas públicas de inclusão social, de conquista da cidadania, combatendo a pobreza, fome e miséria; reconstruindo o Brasil e conquistando os sonhos do povo brasileiro, sem medo de ser feliz”, pontuou Mourão ao parabenizar Wellington Dias e acertar que “Lula fará o melhor governo”.