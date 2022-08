Por Aurielly Painkow

Na ocasião, Paulo Mourão usou os 30 minutos, estipulados pela organização, para apresentar o seu Plano de Governo e explanar propostas que estavam focadas no desenvolvimento territorial. Ele também respondeu perguntas elaboradas pelos convidados presentes, quase todos representantes dos setores industriais.

O presidente da FIETO, Roberto Pires, falou da importância da Carta da Indústria, elaborada sob os eixos, educação, ação do estado, crédito, tecnologia e agroindústria, durante sua fala, ele ressaltou que as políticas e gestores só farão a diferença se estiverem alinhados com estas áreas. “Só oxigenamos a economia, quando estimulamos o setor produtivo a gerar mais emprego, aí diminuiremos a dependência do Estado, dando autonomia às pessoas”, finalizou Pires.

Café com Governadoráveis

Café com Governadoráveis é um evento tradicional da FIETO. Nesta edição foram selecionados quatro candidatos, o governador Wanderlei Barbosa e Paulo Mourão já se apresentaram. No dia 29/08 será a vez de Ronaldo Dimas e 31/08 Irajá Abreu.